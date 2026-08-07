Ferran Torres, nuevo embajador de la Comunitat Valenciana: "Representa una identidad a la que jamás renunciaré"

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El futbolista Ferran Torres ha firmado este viernes en el Palau de la Generalitat el acuerdo con el que se convierte en nuevo embajador e imagen internacional de la Comunitat Valenciana, una designación que el deportista asume como un "orgullo y una responsabilidad" y que quiere que sirva para "poner en marcha proyectos relacionados con el deporte, con los jóvenes y con valores positivos".

"Valencia es mi tierra y mucho más. Es un sentimiento y una manera de ser única. Aquí tengo mi vida y mi familia. Valencia representa unos valores y un compromiso, una identidad a la cual nunca renunciaré. Por eso llevo mi 'senyera' allá donde voy", ha asegurado el futbolista durante su discurso en un acto institucional para la firma de un protocolo de actuación para la promoción y de la marca de la Comunitat Valenciana

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El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido al 'héroe' del Mundial y ha firmado junto a él este protocolo, en un acto que ha congregado a las afueras del Palau de la Generalitat a multitud de aficionados que esperaban ver al futbolista de Foios (Valencia) que marcó el gol de la victoria en la final del Campeonato.

Pérez Llorca ha avanzado que el Consell propondrá conceder la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana el próximo 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, tanto a Ferran Torres como al también futbolista valenciano --natural de la Pobla de Vallbona-- Álex Grimaldo.

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Igualmente, el presidente ha detallado que Ferran Torres ha puesto como condición no percibir ninguna compensación económica por asumir la representación de la imagen internacional de la Comunitat Valenciana.

((Habrá ampliación))