Argentina autoriza a minera Vicuña a construir línea eléctrica para proyecto de cobre

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Buenos Aires, 7 ago (EFE).- El Gobierno de Argentina autorizó este viernes a la minera Vicuña, participada por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, a construir una línea de transporte de electricidad para su millonario proyecto de cobre en el país sudamericano.

Mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía autorizó a Vicuña a construir una línea de transporte de energía eléctrica de uso particular de 220 kilovatios.

La línea, de 93 kilómetros de longitud, llevará electricidad al proyecto minero Vicuña, en la provincia de San Juan (oeste).

La autorización da a Vicuña un plazo de 25 años para construir, mantener y operar la línea eléctrica "a su exclusivo costo y para su propia necesidad".

Con una inversión inicial prevista de 9.700 millones de dólares, Vicuña, que podría comenzar a producir en 2030, se perfila como una de las mayores minas de cobre del mundo, integrando los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

Ambos se ubican en San Juan, aunque una parte de Filo del Sol se extiende también por territorio de la región chilena de Atacama.

En conjunto, Vicuña se ubica entre los diez primeros distritos en recursos minerales de cobre del mundo, y contiene además oro y plata. EFE