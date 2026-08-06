La subida del Danubio mantiene operativo al único reactor de la central nuclear húngara

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Budapest, 6 ago (EFE).- El último reactor todavía activo de la única planta nuclear de Hungría, en Paks, sigue operativo gracias a la subida en el Danubio del agua que lo refrigera, informó este jueves el primer ministro, el conservador Péter Magyar, mientras que no se espera un rápido reinicio de los otros tres bloques.

"La buena noticia es que el Danubio ya ha subido nueve centímetros en relación al mínimo del domingo y se esperan lluvia en las cuencas austríacas. La turbina de Paks sigue operativa", afirmó Magyar en la red social Facebook.

Debido a los mínimos históricos por la sequía registrados desde el fin de semana en el Danubio, Hungría se vio obligada a desconectar tres de los cuatro reactores de Paks, que produce la mitad de la electricidad que el país consume.

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Una de las dos turbinas del cuarto reactor quedó operativa, pese a que el propio Magyar anunció varias veces su inmediata desconexión

Esta turbina produce actualmente 225 megavatios, frente a los 2.000 habituales del conjunto de la planta.

La central de Paks, de tecnología soviética, funciona desde hace 44 años y esta habría sido la primera vez que se desconecta del todo.

Hungría, y toda la cuenca del Danubio, vive semanas de severa sequía, lo que no solo afectó la planta de Paks, sino también el transporte fluvial.

A pesar de que el Danubio sigue creciendo, es preciso que el nivel del agua suba aún 24 centímetros para que la central pueda volver a funcionar a plena capacidad, algo que no se espera que ocurra antes del martes que viene, según el portal informativo Privátbankár.

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Una vez llegado a ese nivel, y si no hay previsiones de nuevas bajadas, podría activarse el proceso de reactivación total de la planta, que puede durar una semana.

Magyar ha anunciado que el Gobierno desarrollará una nueva estrategia energética para poder tratar situaciones como la actual, por ejemplo instalando parques eólicos.

La población y las empresas del país han escuchado el pedido del Gobierno y desde el domingo han ahorrado unos 500 megavatios diarios.EFE