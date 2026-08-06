El papa pide superar los miedos provocados por la desinformación durante su viaje a Asís

Guardar

Roma, 6 ago (EFE).- El papa León XIV instó este jueves a los cristianos a "ir más allá de los miedos provocados por la desinformación y los muros del prejuicio", durante un acto con jóvenes en el marco de su visita a Asís, en el centro de Italia.

"A los cristianos se les pedirá cada vez más que se conviertan en artífices de paz, en el seno de sociedades tentadas a instrumentalizar la religión en la confrontación de identidades", dijo el papa a uno de los jóvenes que le hizo una pregunta en el exterior de la basílica de Santa Maria degli Angeli.

PUBLICIDAD

Agregó que hay que ir "más allá de las fronteras artificiales, es decir, más allá de los miedos provocados por la desinformación y los muros del prejuicio", para "alejarse de la cultura del poder y construir la civilización del amor".

El papa participa este jueves en el evento internacional juvenil 'Go! Franciscan Youth Meeting', que se celebra en la ciudad de San Francisco de Asís, en ocasión de los 800 años de la muerte del santo.

El pontífice pidió a los jóvenes aprender de san Francisco el camino de "la radicalidad evangélica, que es lo contrario del fundamentalismo: no los vuelve ciegos ni violentos, sino sensibles, atentos, siempre en el seguimiento de Jesús y, por tanto, humildes y acogiendo a todos".

PUBLICIDAD

Respondiendo a otra pregunta, lamentó que hoy vivimos "una interpretación a veces confusa de la libertad" y "nos ilusionamos pensando que la vida nunca se resuelve de una vez por todas, porque el contexto en el que vivimos cambia rápidamente y nosotros también cambiamos mucho", lo que hace aumente "el miedo y la posibilidad de perderse".

Por ello, propuso elegir la fe. "Tomar una decisión para siempre no nos encierra en una jaula, sino que nos abre a un dinamismo mayor. Amar es un éxodo, un camino por descubrir, un recorrido en el que Dios anda con nosotros, y este es el verdadero sentido de toda vocación", explicó.

PUBLICIDAD

"Desde la adolescencia es importante, por tanto, aprender a conocerse a sí mismo, a tomar decisiones y a arriesgarse —es decir, a responder a la llamada del Señor— sin dejar de hacerlo en la edad adulta, tanto en las decisiones ya tomadas como ante las que aún quedan por tomar. Es una aventura en la que nadie debe sentirse solo y que, al igual que la fe, durará hasta el último instante", añadió.

Y aseguró que, a él, el Señor nunca le ha abandonado. "He encontrado una especie de luz que me ha guiado hasta hoy, hasta el momento en que tuve que decir “sí” a una llamada muy especial: la de ser papa", confesó.

PUBLICIDAD

También afirmó que hoy en día, nuestras ciudades están llenas de muros invisibles que nos separan unos de otros y aseguró: " ¡Cuántas discriminaciones y desigualdades podrían acabar de inmediato, en cuanto nos reconozcamos como hermanos y hermanas!". EFE