Bolivia celebra 201 años de independencia con ajustes estructurales y economía en crisis

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Daniela Romero

La Paz, 5 ago (EFE).- Bolivia celebrará este jueves los 201 años de su independencia con ajustes en la estructura del Estado, cambios en el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que cumplirá nueve meses de gestión, y en medio de una persistente crisis económica que afcta al país desde 2023.

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Los actos centrales por las fiestas patrias se realizarán en la ciudad de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del Órgano Judicial, donde en 1825 el país nació a la vida republicana tras alcanzar su independencia de España.

La Casa de la Libertad acogerá la sesión de honor del Parlamento nacional en la se prevé que el presidente pronuncie un mensaje y presente un informe de los primeros nueve meses de su Administración, que se cumplirán el 8 de agosto.

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La celebración está precedida por el anuncio que hizo Paz este lunes sobre la reducción de ministerios, de catorce a doce, tras la eliminación de las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía, con el objetivo de tener un Estado más "eficiente" y eliminar la "burocracia".

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo este martes que esa es la "estructura que se requiere para tener austeridad y un máximo aprovechamiento del presupuesto público", en un contexto de crisis.

No obstante, la medida no cayó bien entre sectores como los operadores de turismo, que manifestaron que se "degradó" al sector al reemplazar al ministerio por una agencia nacional, mientras que promotores de las artes acusaron al Gobierno de "omitir" las culturas en la nueva estructura estatal.

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Paz también hizo cambios en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de la Presidencia, y anunció que José Luis Lupo, el titular saliente de este último, fue propuesto como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lupo fue el candidato a la Vicepresidencia del empresario Samuel Doria Medina, quien el domingo anunció el retiro de su apoyo al Gobierno de Paz, alegando que le "preocupa la corrupción" y la falta de un cambio "integral" en algunas áreas del Estado.

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El ahora exministro aseguró a los medios que aceptó ser parte del gabinete de Paz "a título personal" y que tiene un "compromiso con el país", postura que también valoró el mandatario tras anunciar su designación como embajador.

Lo que se desconoce por ahora es si la ruptura con Doria Medina traerá dificultades al Gobierno para lograr la aprobación en el Legislativo de las reformas y nuevas leyes anunciadas para sectores estratégicos como hidrocarburos, energía o para atraer inversiones al país.

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Precisamente, requerirá la aprobación del Parlamento el acuerdo anunciado hace una semana con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa técnico por 1.900 millones de dólares que apoyarán las reformas del Ejecutivo boliviano con el fin de estabilizar la economía, que está en crisis.

El documento, que también debe ser aprobado por el directorio del FMI, supone el retorno del organismo al país andino después de 20 años, ya que durante los Gobiernos de los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) la relación fue distante por posiciones ideológicas.

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Mediante el acuerdo, el Gobierno de Paz espera continuar con las reformas iniciadas desde que llegó al poder para recuperar la economía, como el retiro de la subvención a los combustibles y el paso de un régimen cambiario fijo, que rigió durante 15 años, a uno flexible para contrarrestar el mercado paralelo de divisas, surgido por la falta de dólares que se registra desde 2023.

Las autoridades aseguran que la economía empezó a mostrar signos de recuperación en el primer cuatrimestre del año, pero que ese repunte se frenó con las protestas contra el Gobierno registradas entre mayo y junio, que incidirán en un decrecimiento de entre el 0,7 y el 1 %. EFE

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(foto)