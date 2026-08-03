Kazajistán planea aumentar la capacidad de sus oleoductos con China por ataques con drones

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Astaná, 3 ago (EFE).- Kazajistán planea aumentar la capacidad de los dos oleoductos que lo conectan con China tras los ataques con drones contra la infraestructura y buques que recargan de petróleo al Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) en el mar Negro.

La república centroasiática planea aumentar de seis millones de toneladas anuales a 15 millones la capacidad del oleoducto Kenkiyak-Atyrau, informó el servicio de prensa de la energética nacional KazMunayGas tras comunicarse con la Corporación Nacional de Petróleo de China.

Al mismo tiempo, el oleoducto Kenkiyak-Kumkol planea expandirse de las 10 millones de toneladas anuales a 20 millones.

Esta medida permitirá a los kazajos reducir su dependencia del oleoducto que cruza el mar Caspio y desemboca en las terminales rusas de Novorosíisk.

"Kazajistán debería haber considerado aumentar el suministro de petróleo a China hace mucho tiempo. Ya en 2014, tras la anexión de Crimea, (...) Rusia comenzó a construir oleoductos y gasoductos hacia China en el Lejano Oriente, anticipándose a la imposición de sanciones por parte de la UE contra su crudo", afirmó a EFE Rashid Zhaksilikov, experto en proyectos energéticos en Kazajistán.

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Ambos oleoductos se construyeron en aproximadamente dos años cada uno, uno entre 2002 y 2003 y el segundo entre 2007 y 2009, por lo que se prevé que su ampliación tampoco requiera demasiado tiempo.

El sábado el Ministerio de Energía de Kazajistán afirmó que descartan un escenario que implique el cierre total del KTK a pesar de haber interrumpido en ocasiones el suministro de petroleros debido a los constantes ataques. EFE