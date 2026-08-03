EE.UU. ampliará su base militar en la región semiautónoma somalí de Puntlandia

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Nairobi, 3 ago (EFE).- El Ejército de Estados Unidos y la región semiautónoma somalí de Puntlandia (norte) firmaron un acuerdo para ampliar la base militar estadounidense de la ciudad portuaria de Bosaso, desde donde las fuerzas estadounidenses suelen lanzar operaciones antiterroristas, confirmaron las autoridades locales.

"Bajo este acuerdo, EE.UU. expandirá su base militar en Bosaso para mejorar las operaciones antiterroristas y para ayudar a proteger la seguridad marítima", dijo la Presidencia de Puntlandia en un comunicado, según recogieron este lunes medios somalís.

La firma se produjo el domingo en presencia del presidente regional, Said Abdullahi Deni, y una delegación estadounidense encabezada por el comandante de Operaciones Especiales del Mando Militar de EE.UU. en África (AFRICOM), el general de división Claude K. Tudor Jr.

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Ambas partes también hablaron sobre el fortalecimiento de su cooperación en materia de seguridad, especialmente contra el terrorismo y para proteger la estabilidad en el Cuerno de África, el mar Rojo y el golfo de Adén.

Bosaso es una ciudad clave para las operaciones de Washington contra el yihadismo en la región, donde actúan grupos como el Estado Islámico (EI), que en los últimos años ha expandido su influencia en Puntlandia, y su rival Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda.

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Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de EE.UU. y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE