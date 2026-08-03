Rusia denuncia la muerte de seis personas y decenas de heridos en nuevos ataques ucranianos

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Las autoridades rusas han denunciado este lunes la muerte de al menos seis personas, así como de varios heridos, como consecuencia de los nuevos ataques de las fuerzas ucranianas lanzados durante las últimas horas, que han tenido como objetivos desde un centro de vigilancia en Crimea a una universidad en Bélgorod.

El gobernador de la provincia de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha informado de la muerte de tres personas en la localidad rural de Arjipo-Ósipovka, cerca de la ciudad de Gelendzhik, ubicada a orillas del mar Negro.

"Ha ocurrido una tragedia", ha lamentado, al mismo tiempo que ha dado cuenta de trece heridos. Kondratiev ha detallado en sus redes sociales que el ataque con dron tenía como objetivo infraestructura civil.

Por su parte, el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha informado de la muerte de otras tres personas, además de dos heridos más, como consecuencia de u nuevo "bárbaro" ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que en los últimos días han intensificado sus operaciones en esta península.

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En ese sentido, los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa han dado este lunes más detalles acerca de un ataque de finales de julio dirigido con éxito hacia unas instalaciones que albergan sistemas de radar en Crimea.

"No habrá lugar para los invasores en Crimea, ni en el mar, ni en el espacio aéreo sobre el mar Negro, ni en tierra. Crimea es Ucrania", han reivindicado así las autoridades militares un territorio anexionado a Rusia en 2014.

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Durante la pasada noche, Ucrania también ha confirmado nuevos ataques en las instalaciones de Wildberries, la empresa de comercio electrónico más grande de Rusia, en la región de Vladimir, y en la Universidad Tecnológica Estatal de Bélgorod, donde supuestamente se viene desarrollando sistemas de control de drones.