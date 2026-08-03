El euro sube a 1,1514 dólares tras bajar el precio del petróleo

Guardar

Berlín, 3 ago (EFE).- El euro se cotizaba este lunes a 1,1514 dólares ante la bajada del precio del petróleo, después de que Estados Unidos anunciara la cancelación del ataque planeado contra Irán.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1514 dólares, por encima de los 1,1505 dólares de la última hora de la negociación europea del viernes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1535 dólares, valor superior al de la jornada anterior (1,1485 dólares).

El precio del barril de brent -de referencia en Europa- para entrega en octubre se hundió hoy más del 7 % este lunes, hasta los 83,4 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

También el petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una caída de un 6,87 %, hasta los 78,85 dólares el barril.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió el domingo mantener por sexto mes consecutivo su estrategia de elevar la oferta de petróleo, poniendo desde septiembre 188.000 barriles más en el mercado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Trump hizo las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo, y recalcó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron "cancelar" su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.

PUBLICIDAD

La moneda única se movió en una banda de fluctuación de entre 1,1510 y 1,1561 dólares. EFE