Cruz Roja y Cooperación Sur-Sur reparten alimentos básicos a unos 2.000 migrantes en la Playa del Trampolín (Ceuta)

Guardar

Cruz Roja y la delegación de Ceuta de la organización Cooperación Sur-Sur han repartido este lunes por la tarde alimentos básicos a unos 2.000 migrantes, según datos de la Policía Nacional, en la Playa del Trampolín (Ceuta).

Según ha podido confirmar Europa Press, las organizaciones de ayuda humanitaria han repartido de forma ordenada víveres como pan, leche, galletas, agua, latas de atún y productos de bollería, recibiendo de forma racionada los migrantes --la mayoría de origen subsahariano-- la misma cantidad de productos alimentarios.

PUBLICIDAD

Se trata del primer reparto de víveres desde que estalló la crisis migratoria en la ciudad autónoma el pasado jueves. La Policía Nacional se ha encargado de mantener el orden y de que permanezcan sentados a la espera de su turno para que no se produzca ningún altercado.

De este modo, los migrantes han formado largas filas y, al recibir su comida, han ido regresando de forma ordenada a la playa, donde se han sentado a comer.

Uno de ellos es Genesis. Este hombre de origen nigeriano ha contado a Europa Press que está feliz de tener, por fin, algo de comida y bebida. Llegó hace seis días a Ceuta con el objetivo de pedir asilo, si bien no es la primera vez que se enfrenta a la frontera.

PUBLICIDAD

El año pasado ya lo intentó, sin éxito, y se prometió que lo volvería a intentar "una y otra vez". "Y aquí estoy. Llegué a Marruecos hace cuatro meses", ha explicado, asegurando que estaba esperando el momento idóneo para cruzar a España.

Al ser preguntado si tiene esperanza de que le acepten el asilo, ha respondido que así lo espera, ya que para él no es opción regresar a Marruecos o Nigeria.

Malik Alher, de origen sudanés, también ha pedido asilo a España. "Quiero aprender español, quiero vivir en Madrid y trabajar en un supermercado", ha contado a esta agencia.

Se ha mostrado agradecido con España por los alimentos, ya que dice haber pasado hasta cinco días sin comer. Pese al hambre, no ha dudado en ofrecer a Europa Press un bocado del bocadillo de atún que se ha preparado con los suministros a la orilla del mar.

PUBLICIDAD