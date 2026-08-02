La RD del Congo eleva a 1.621 la cifra de muertos y a 3.674 los casos confirmados de ébola

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Nairobi, 2 ago (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este domingo a 1.621 el número de muertos y a 3.674 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

La tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 44,1 %, según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 31 de julio.

Además, 760 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalización" y 666 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 78 %.

"La atención a los pacientes continúa a pesar de la presión ejercida sobre ciertas estructuras sanitarias, mientras que las actividades de comunicación de riesgo, de participación comunitaria y de apoyo psicosocial prosiguen con el fin de reforzar la adhesión de las poblaciones a las medidas de prevención", añadió la cartera ministerial.

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Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), así como Tshopo (centro-norte).

La actual epidemia se convirtió el pasado viernes en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en todo el país, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

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Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC, y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la OMS.

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país.

Sin embargo, Uganda dio de alta el 16 de julio al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

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El Gobierno ugandés declaró el país como "libre de ébola" el 28 de julio, después de concatenar 42 días sin nuevos contagios.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE