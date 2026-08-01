Meloni justifica la carta a la UE porque la defensa de las "fronteras exteriores es responsabilidad común"

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido la carta que ha firmado junto a otros 21 estados miembros de la Unión Europa en la que aboga por una nueva estrategia migratoria común, tras vincular la reciente crisis en Ceuta con las políticas del Gobierno español, al entender que la "defensa de las fronteras exteriores de la Unión no es el interés de una sola nación, sino una responsabilidad común".

Meloni ha adoptado una línea especialmente dura con España, con la que ha suspendido durante al menos un mes y de manera parcial el acuerdo Schengen. La primera ministra italiana, tras la publicación de la misiva, ha insistido en redes sociales que "la imágenes llegadas desde Ceuta han demostrado una vez más cuán urgente es una respuesta europea a la inmigración clandestina".

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"Por eso, Italia ha promovido, junto con Dinamarca, una carta suscrita por 22 Estados miembros de la Unión Europea, que pide una acción común para reforzar las fronteras exteriores, combatir la inmigración irregular, luchar contra los traficantes de seres humanos, hacer más efectivos los retornos y eliminar todo factor que pueda incentivar nuevos ingresos ilegales", ha explicado.

Meloni ha esgrimido que el hecho de que países como Dinamarca hayan suscrito la postura del Palazzo Chigi "es una señal importante" y demuestra que "la línea que Italia sostiene desde hace tiempo", una de las más radicales en lo que a política migratoria se refiere, "es hoy compartida por un número cada vez mayor de naciones europeas".

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"La defensa de las fronteras exteriores de la Unión no es el interés de una sola Nación. Es una responsabilidad común de Europa", ha concluido la primera ministra italiana.