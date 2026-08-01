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Letonia cierra el último paso fronterizo que mantenía abierto con Bielorrusia

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El Gobierno de Letonia ha anunciado este sábado el cierre del último paso fronterizo con Bielorrusia que mantenía abierto, alegando "razones técnicas", sin que se haya precisado durante cuánto tiempo permanecerá sin estar operativo.

"La frontera entre Letonia y Bielorrusia está cerrada por razones técnicas. Les invitamos a utilizar otras rutas para quienes aún no han regresado a Letonia", ha informado el ministro letón del Interior, Janis Dombrava, en un mensaje en redes.

Esta misma semana, el ministro del Interior ya pidió a los letones que evitaran cruzar a Bielorrusia, o bien regresarán, ya que "la guerra migratoria híbrida" de Minsk hace que el paso entre Estados "pueda volverse difícil".

El puesto fronterizo ubicado en la pequeña localidad de Paternieki, en el sur de Letonia, era hasta el momento el único operativo, después de que las autoridades del país báltico decidiera cerrarlos todos en respuesta a la presión migratoria, de la que acusa al Gobierno de Bielorrusia.

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Según cifras del Ministerio del Interior de Letonia, con la llegada de mejores temperaturas se ha registrado un aumento de los intentos por cruzar de manera irregular desde Bielorrusia, con hasta 2.263 casos solo en junio.

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