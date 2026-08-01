Las autoridades kazajas no contemplan cierre total del Consorcio de Oleoducto del Caspio

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Moscú, 1 ago (EFE).- El Ministerio de Energía de Kazajistán afirmó este sábado que no contempla un escenario que implique el cierre total del Conscorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), a través del cual Kazajistán exporta la mayor parte de su petróleo a los mercados mundiales y que ha sido en varias ocasiones objetivo de ataques a causa de la guerra de Ucrania.

"En algunos medios de comunicación ha aparecido información sobre un posible cierre total de las operaciones del KTK. Este escenario no se está considerando", reza un comunicado del ministerio citado por TASS.

Ayer el KTK suspendió temporalmente sus operaciones, aunque sí continúa llenándose la terminal de almacenamiento así como los transportistas también siguen recibiendo petróleo.

En julio se produjeron varios ataques con drones contra el KTK, el más reciente el pasado jueves, cuando dos buques cisterna fletados para la carga de crudo fueron atacados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajstán condenó previamente los ataques contra el oleoducto, calificándolos de violación de los intereses económicos del país.EFE