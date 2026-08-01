Fallece a los 80 años el actor estadounidense Vicent Pastore, conocido por su papel en "Los Soprano"

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El actor estadounidense Vincent Pastore, recordado popularmente por su papel de Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero en la aclamada serie "Los Soprano", ha sido hallado sin vida este sábado en su residencia del barrio del Bronx, en Nueva York.

Ha sido un vecino quien ha encontrado el cuerpo en su vivienda tras varios días sin tener noticias del intérprete.

Su representante ha confirmado el fallecimiento a la cadena Fox News, destacando a Pastore como "una de las personas más amables y generosas" que ha conocido y recordando que su legado va mucho más allá del icónico drama de HBO.

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Con una trayectoria audiovisual de varias décadas, el actor italoamericano también ha dejado su impronta en cine y televisión con participaciones en clásicos del género como "Uno de los nuestros" (Goodfellas), "Una historia del Bronx" (A Bronx Tale) o "Atrapado por su pasado" (Carlito's Way).