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Declarado un incendio forestal en Villalba del Alcor que moviliza una veintena de medios del Infoca

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este sábado un fuego activo en el paraje Finca Purchena, ubicado en el término municipal de Villalba del Alcor (Huelva) y donde se encuentran una veintena de medios trabajando en su extinción, entre ellos, cuatro medios aéreos.

Según ha informado el Infoca a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el incendio se ha declarado sobre las 13,20 horas de esta jornada.

Para ello, el Infoca ha desplegado un dispositivo de trabajo compuesto por un total de cuatro medios aéreos -- dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra --, así como 18 efectivos por tierra y un vehículo autobomba, lo que suma un total de 23 medios.

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