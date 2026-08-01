El aeropuerto Simón Bolívar de Caracas reabrirá el 5 de agosto para operaciones de carga

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Redacción América, 31 jul (EFE).- El aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas y que estaba cerrado desde el 24 de junio a raíz de las afectaciones sufridas por el doble terremoto que sacudió Venezuela ese día, reactivará a partir del 5 de agosto sus operaciones de aviación de carga.

Se trata del primer paso hacia una reapertura paulatina del aeropuerto, que es el principal del país, con miras a "garantizar la reanudación progresiva de los servicios" de este terminal aéreo, según informó el Ministerio de Transporte en un comunicado publicado la noche de este viernes.

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Tras los terremotos de de magnitud 7,2 y 7,5, algunas aerolíneas trasladaron sus operaciones a ciudades cercanas a la capital. EFE