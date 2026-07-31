Un policía entre los detenidos por narcotráfico y tráfico de combustibles en Ecuador

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Quito, 31 jul (EFE).- Un policía en activo figura entre los diez detenidos relacionados con una presunta organización vinculada a delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico ilegal de combustible, informó este viernes el Ministerio del Interior.

El detenido es el sargento de Policía David Orlando Z. V., alias Mi Sub, "quien presuntamente se encargaba del abastecimiento y la distribución de combustible destinado a las embarcaciones utilizadas por la organización delictiva", indicó el Ministerio.

El grupo delictivo operaba en las provincias costeras de Esmeraldas y Manabí, así como la andina de Tungurahua.

El operativo, que contó con 19 allanamientos simultáneos, estuvo liderado por el ministro del Interior, John Reimberg y la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado tras 17 meses de investigación.

La presunta red criminal utilizaba las costas de Esmeraldas y Manabí como puntos estratégicos para el acopio y envío de droga y contaba con una estructura de financiamiento, abastecimiento de combustible, transporte terrestre y marítimo, así como seguridad para facilitar sus actividades ilícitas.

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Según las investigaciones, esta organización tendría relación con importantes incautaciones realizadas entre marzo y noviembre de 2025, cuando se decomisaron cerca de 1,4 toneladas de cocaína, 142 recipientes de combustible líquido derivado de hidrocarburos, tres embarcaciones, un camión, armas de fuego, municiones y otros elementos utilizados para el desarrollo de actividades ilícitas.

También se incautaron aproximadamente 10.000 dólares en efectivo, un arma de fuego corta, 111 cartuchos, una alimentadora, nueve teléfonos celulares, un radio satelital, un sistema de videovigilancia y documentación de interés para el fortalecimiento de la investigación.

Ecuador está rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, cuenta con varios puertos en sus costas y tiene una economía dolarizada, por lo que se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

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