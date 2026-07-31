Partidos de izquierda en Portugal rechazan propuesta de ultraderecha de suspender Schengen

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Lisboa, 31 jul (EFE).- Los partidos de izquierda con representación parlamentaria en Portugal rechazaron este viernes la propuesta del ultraderechista Chega de suspender temporalmente la aplicación del Acuerdo de Schengen con España ante la crisis migratoria en Ceuta, y acusaron a la formación de ser "irresponsable" y desinformar, así como de populismo.

La situación en Ceuta fue uno de los asuntos abordados este viernes en la Conferencia de Líderes del Parlamento, al mismo tiempo que Chega tildó de "invasión migratoria" lo sucedido y se sumó a otras voces como la del Gobierno italiano de pedir la suspensión de Schengen con España.

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Frente a esto, Pedro Delgado Alves, diputado del Partido Socialista (PS) -tercera fuerza en el Parlamento-, consideró que "no se debe intentar sacar partido de forma populista y desinformada de situaciones que preocupan a un país vecino, que preocupan a la totalidad del espacio Schengen y a los distintos países de la Unión Europea que tienen que hacer frente a problemas migratorios".

Además, agregó que "no es con desinformación como se va a resolver el problema", para por último considerar que la propuesta de la extrema derecha "es evidente que no constituye una solución al problema".

En cuanto al ecologista Livre, el diputado Paulo Muacho coincidió en que Chega trata de "sacar partido de una situación que es bastante delicada", algo que consideró "lamentable", e insistió en que "Ceuta no forma parte del espacio Schengen".

"El Gobierno español está gestionando la situación lo mejor que puede", continuó Muacho, quien pidió al Ejecutivo portugués mostrarse solidario con las autoridades españolas.

El resto de partidos de izquierda parlamentaria -el animalista PAN, Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP)- se expresaron en esta línea, rechazando la propuesta de la formación de ultraderecha, segunda fuerza en el Parlamento.

Chega "tiene una agenda claramente antiinmigración, una agenda discriminatoria que enfrenta a unos contra otros, lo cual no contribuye a que Portugal pueda crecer y, sobre todo, a dar respuesta a las preocupaciones de los portugueses", opinó Inês Sousa Real, diputada del PAN.

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El diputado del BE, Fabian Figueiredo, describió la propuesta "profundamente irresponsable" y consideró que "pone de manifiesto una profunda ignorancia que hay que denunciar".

Por su parte, el PCP agregó que "sería una enorme irresponsabilidad cerrar las fronteras de España precisamente en el mes en el que hay miles de ciudadanos que, en este caso concreto, incluso se dirigen a Portugal y vienen a este país durante este periodo".

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Por su parte, el Gobierno portugués aseguró este viernes que sigue con “gran preocupación”, en coordinación con sus socios europeos, la crisis migratoria en España y reafirmó que la integridad del espacio Schengen depende de un control riguroso de las fronteras.

En un comunicado, el Ejecutivo luso lamentó las víctimas mortales y explicó que se mantiene en contacto permanente con los gobiernos de España y Marruecos. EFE