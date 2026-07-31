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Mayor universidad de México aplicará examen de control de ingreso tras anomalías

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Ciudad de México, 31 jul (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció este viernes que aplicará un examen de control presencial a aspirantes seleccionados para ingresar a licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027, tras detectar anomalías estadísticas e indicios de irregularidades por presunto uso de Inteligencia Artificial (IA) en su primer proceso de admisión realizado completamente en línea.

"No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes", sostuvo el rector de la UNAM Leonardo Lomelí.

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El directivo explicó que la medida busca garantizar la equidad del proceso después de que una comisión técnica concluyera que los resultados del concurso presentaron cambios atípicos respecto a años anteriores. EFE

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