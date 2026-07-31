Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior 2026

Guardar

El jiennense Lucas Paulano, de 10 años, será el representante de España en el próximo festival de Eurovisión Junior 2026, que se celebrará en Ta' Qali (Malta) el próximo 24 de octubre.

Así lo ha dado a conocer la Corporación pública, que ha escogido al artista mediante un proceso de selección interna celebrado en el mes de julio.

Tras el anuncio, RTVE ha destacado que, "con tan solo diez años, su sensibilidad interpretativa y su capacidad para emocionar sobre el escenario le han permitido conectar con públicos de todas las edades".

En 2025 se convirtió en el ganador de 'La Voz Kids España'. Tras su paso por el programa, el artista Manuel Turizo le invitó a participar en tres conciertos de su gira española y actuó en Granada, Madrid y Sevilla ante miles de espectadores. También ha participado en actos institucionales como la recepción ofrecida por los Reyes de España durante su visita oficial a Jaén.

PUBLICIDAD

En diciembre de 2025, publicó su primer sencillo, 'Todo sigue igual'. Mientras compagina su carrera artística con sus estudios de piano en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén, compone nuevas canciones junto al compositor y productor Alejandro Jaén.

"De pequeño escuchaba a mi padre cantar y me ponía a tararear con él. De ahí viene todo", recuerda Lucas, que disfruta escuchando rancheras y folclore, y canciones de Rocío Jurado, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, David Bisbal, Saiko, Quevedo o Manuel Turizo, de cuyo equipo formó parte en La Voz Kids 2025.

PUBLICIDAD

Para el director de TVE, Sergio Calderón, los puntos fuertes de esta candidatura son "la voz prodigiosa de Lucas, su dulzura y un magnetismo con la cámara que llega al corazón desde el primer minuto". "Tiene una capacidad enorme de entregarse en cada actuación y de conectar con el público", ha manifestado.

El jefe de la delegación española en Eurovisión, César Vallejo, afirma que "tiene una técnica vocal poco habitual para su edad y una capacidad innata para emocionar". "Desde el primer momento nos impresionó la seguridad con la que afrontó el casting y la verdad que transmite cuando interpreta una canción. Fue una de esas audiciones que consiguen detener el tiempo y crear un silencio muy especial en la sala", ha explicado.

PUBLICIDAD

"Lo que sale del corazón llega al corazón", asegura la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, para después agregar: "Lucas sin duda tiene un don. Canta desde los dos años y cuando lo hace todos sentimos que algo se nos mueve por dentro. Su sueño era precisamente representar a España en Eurovisión y estamos felices de que se haya hecho realidad. De nuevo, RTVE logra que todo sea posible".

La 24ª edición del festival de Eurovisión Junior, organizada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), contará con la participación de 16 radiotelevisiones públicas: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).

PUBLICIDAD

España es uno de los países fundadores en 2003 del festival en su edición infantil y ha participado en once ocasiones. El representante en 2025, Gonzalo Pinillos, terminó en quinta posición con su canción 'Érase una vez (Once Upon a Time)'.