Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Asaja pide que las exigencias impuestas a ganaderos europeos se apliquen a importaciones de terceros países

Imagen QYARWV2PPVFQ3C5KYZN3DQV7ZI
Guardar

Asaja ha reclamado que las exigencias impuestas a los ganaderos europeos se apliquen también, "sin excepción", a las importaciones de terceros países cuando falta un mes de la entrada en vigor de la nueva normativa europea sobre el uso de antimicrobianos en la producción ganadera, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha reaccionado así a las declaraciones realizadas el pasado 16 de julio en Sao Paulo por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, quien durante su gira por los cuatro países del Mercosur trasladó la disposición de España a ayudar a Brasil a aportar las garantías de trazabilidad y cumplimiento exigidas por la UE.

PUBLICIDAD

La Comisión Europea confirmó en mayo la exclusión de Brasil del listado de terceros países autorizados para exportar a la UE carne de ave, vacuno y porcino, huevos, pescado de cultivo, miel y equinos destinados al consumo humano, al no acreditar el cumplimiento de los requisitos europeos sobre antimicrobianos pese al periodo transitorio concedido. Según datos oficiales brasileños, la restricción afecta a un flujo comercial valorado en unos 1.550 millones de euros anuales.

Asaja ha subrayado que la nueva normativa europea, que entra en vigor el próximo 3 de septiembre, prohíbe el uso de antibióticos para promover el crecimiento del ganado y el empleo de antimicrobianos reservados al tratamiento de infecciones humanas, exigencias que también deberá cumplir Brasil.

PUBLICIDAD

La organización defiende que la política comercial de la Unión Europea se base en un principio de "reciprocidad efectiva", ya que los agricultores y ganaderos europeos no pueden competir con importaciones que no respeten los mismos estándares de producción, seguridad alimentaria y sanidad animal.

De esta forma, Asaja ha rechazado el argumento del Gobierno de España de que la exclusión de Brasil del listado de países autorizados para exportar productos de origen animal a la UE sea una cuestión ajena al debate comercial con Mercosur.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Xbox redefine su estrategia con las "cuatro C" para volver a crecer en jugadores e ingresos

Xbox redefine su estrategia con las "cuatro C" para volver a crecer en jugadores e ingresos

José María Almoguera responde a Alejandra Rubio en plena crisis del clan Campos: "No siempre llueve a gusto de todos"

José María Almoguera responde a Alejandra Rubio en plena crisis del clan Campos: "No siempre llueve a gusto de todos"

Grecia lucha por cuarto día contra decenas de incendios activos en todo su territorio

Infobae

Un detenido en Francia por un intento de robo con arma blanca en el Ministerio de Sanidad

Infobae

Ultraderechista Wilders pide expulsar a España de Schengen y cerrar fronteras neerlandesas

Infobae