Asaja pide que las exigencias impuestas a ganaderos europeos se apliquen a importaciones de terceros países

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Asaja ha reclamado que las exigencias impuestas a los ganaderos europeos se apliquen también, "sin excepción", a las importaciones de terceros países cuando falta un mes de la entrada en vigor de la nueva normativa europea sobre el uso de antimicrobianos en la producción ganadera, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha reaccionado así a las declaraciones realizadas el pasado 16 de julio en Sao Paulo por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, quien durante su gira por los cuatro países del Mercosur trasladó la disposición de España a ayudar a Brasil a aportar las garantías de trazabilidad y cumplimiento exigidas por la UE.

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La Comisión Europea confirmó en mayo la exclusión de Brasil del listado de terceros países autorizados para exportar a la UE carne de ave, vacuno y porcino, huevos, pescado de cultivo, miel y equinos destinados al consumo humano, al no acreditar el cumplimiento de los requisitos europeos sobre antimicrobianos pese al periodo transitorio concedido. Según datos oficiales brasileños, la restricción afecta a un flujo comercial valorado en unos 1.550 millones de euros anuales.

Asaja ha subrayado que la nueva normativa europea, que entra en vigor el próximo 3 de septiembre, prohíbe el uso de antibióticos para promover el crecimiento del ganado y el empleo de antimicrobianos reservados al tratamiento de infecciones humanas, exigencias que también deberá cumplir Brasil.

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La organización defiende que la política comercial de la Unión Europea se base en un principio de "reciprocidad efectiva", ya que los agricultores y ganaderos europeos no pueden competir con importaciones que no respeten los mismos estándares de producción, seguridad alimentaria y sanidad animal.

De esta forma, Asaja ha rechazado el argumento del Gobierno de España de que la exclusión de Brasil del listado de países autorizados para exportar productos de origen animal a la UE sea una cuestión ajena al debate comercial con Mercosur.

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