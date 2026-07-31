La Bolsa de Milán sube un 0,13 % gracias al empuje del sector tecnológico y la IA

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Roma, 31 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,13 % hasta los 52.172,53 puntos, impulsada por el entusiasmo hacia el sector tecnológico y la inteligencia artificial en el marco de la temporada de presentación de resultados trimestrales.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,11 % hasta los 54.768,84 enteros.

Durante la última jornada del mes cambiaron de manos 421 millones de acciones por un valor de unos 5.009 millones de euros (unos 5.767 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés reaccionó al renovado optimismo del sector tecnológico tras las cuentas publicadas en Estados Unidos, mientras los inversores evaluaron los informes financieros corporativos y siguieron atentos a la evolución del precio del petróleo Brent y al escenario geopolítico en Oriente Medio.

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Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la compañía de audífonos Amplifon, que subió un 8,19 %, seguida de la biotecnológica DiaSorin (4,21 %), la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (2,95 %), la constructora naval Fincantieri (2,85 %) y la petrolera Saipem (2,70 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron lideradas por el grupo automovilístico Stellantis, que cayó un 1,96 %, seguido por las gasistas Snam (-1,80 %) e Italgas (-1,58 %), además de la compañía de bebidas y licores Campari (-1,47 %) y el fabricante de automóviles deportivos de lujo Ferrari (-1,03 %). EFE

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