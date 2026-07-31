La Amazon rusa niega enviar material militar y asegura pérdidas millonarias tras ataques

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Moscú, 31 jul (EFE).- La dueña de Wildberries (la Amazon rusa), Tatiana Kim, negó este viernes que su empresa proporcione material militar y aseguró que empresas extranjeras sufrirán pérdidas millonarias a causa de los ataques ucranianos contra los almacenes de su empresa durante el último mes.

"Al atacarnos, los terroristas encubren sus verdaderos motivos y nos acusan de supuestamente vender material militar. Pero basta con visitar cualquier mercado global -Amazon o Alibaba- para comprobar si tenemos algo que ellos no tengan", afirmó Kim, citada por TASS.

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Sin embargo, Wildberries sí que contiene en su catálogo componentes que son utilizados para la fabricación de drones así como material militar, como uniformes o incluso chalecos antibalas que algunas organizaciones han utilizado para enviar al frente como colecta popular.

Aún así, Kim mantiene que el objetivo de Ucrania, que se ensañó el último mes en atacar los almacenes de Wildberries en distintos puntos de Rusia, "es ejercer presión, desestabilizar y sembrar el pánico y la conmoción" entre la población.

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Además de rusos, "decenas de miles de personas de Kirguistán, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia, Uzbekistán y China realizan negocios en nuestro ecosistema. Los empresarios de estos países también han sufrido pérdidas multimillonarias", añadió.

Según Kim, los ataques a las instalaciones de la compañía afectan a cientos de millones de personas en diez países: empleados, proveedores, fabricantes, personal de logística, propietarios de puntos de recogida, así como otros empresarios, contratistas y clientes.

Por ello, la empresa comenzó a "reestructurar su infraestructura logística lo más rápido posible" distribuyendo los productos de sus socios "entre diversas instalaciones logísticas para mantener la velocidad de entrega y la rotación de los productos", explicó.

"A pesar de que los terroristas aumentan su potencia de fuego cada día", Wildberries logra repeler con éxito la mayoría de los ataques, afirmó Kim después de que drones ucranianos impactaran hoy contra sus almacenes en las regiones de Volgogrado y Tatarstán. EFE

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