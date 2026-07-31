Exministra de Salud de Honduras al banquillo por supuesto fraude durante la pandemia

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Tegucigalpa, 31 jul (EFE).- La exministra de Salud de Honduras Alba Consuelo Flores fue citada a un tribunal el próximo 20 de agosto por un caso de presunto fraude en la compra por 47,5 millones de dólares de siete hospitales móviles durante la pandemia de la covid-19.

La citación la cursó el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, según informó este viernes el Poder Judicial a través de sus redes sociales.

La exministra, que ha pedido presentarse voluntariamente según la información oficial, enfrentará un proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude.

Por el mismo de la compra de siete hospitales móviles durante la pandemia de la covid-19 fue acusada la exministra de Finanzas Rocío Tábora, quien enfrenta cargos por presunto fraude y se defiende en libertad.

Mientras que otro implicado, el exdirector de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) Marco Bográn fue condenado en 2022 a diez años y once meses de cárcel.

Los siete hospitales fueron adquiridos supuestamente de forma irregular entre marzo y abril de 2020 a través de Invest-H, con el guatemalteco residente en EE.UU. Axel Gamaliel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, para atender la pandemia.

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Gamaliel López tiene una orden de captura con alerta roja internacional desde abril de 2021, y es sindicado de dos delitos de fraude a título de cooperador necesario. EFE