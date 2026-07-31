Chevron multiplica su beneficio semestral hasta 14.282 millones a pesar de Oriente Medio

Guardar

Nueva York, 31 jul (EFE).- Chevron ganó 14.282 millones de dólares entre enero y junio de 2026, una cifra que dobló ampliamente los 5.990 millones del mismo período del año anterior, a pesar de los problemas generados por la guerra en Oriente Medio.

La multinacional de petróleo y gas natural facturó 118.662 millones de dólares en el primer semestre del año, que también supone un fuerte crecimiento respecto a los 92.432 millones de dólares de los mismos meses del año anterior, según explicó en un comunicado.

PUBLICIDAD

Chevron produjo en el segundo trimestre una media de 4.070 millones de barriles de petróleo al día, un 20 % más que en el del año pasado, debido "al crecimiento registrado en la cuenca del Pérmico (EE.UU.) y el Golfo de México".

Esto se tradujo en un beneficio neto de 12.072 millones de dólares en el segundo trimestre del año, muy por encima del mismo periodo del año anterior, cuando obtuvo 2.490 millones de dólares..

"Pese la incertidumbre geopolítica y la volatilidad del mercado, el personal de Chevron sigue centrado en suministrar de forma segura la energía fiable que el mundo necesita", afirmó Mike Wirth, presidente y consejero delegado de Chevron.

Wirth celebró los "sólidos resultados" así como "una producción récord en el sector de exploración y producción en EE. UU.": "Un volumen récord de crudo procesado en nuestras refinerías estadounidenses y una fiabilidad excepcional en todos los activos clave".

Además, Chevron destacó la firma de un contrato de compra de energía de 20 años con Microsoft para suministrar 2,67 gigavatios de energía a su centro de datos situado en el oeste de Texas.

Pese a los buenos resultados, la compañía reconoció que parte de su actividad, especialmente entre Arabia Saudí y Kuwait, se vio limitada por el conflicto en Oriente Medio, que ha alterado el mercado del petróleo.

Chevron apuntó que las entradas de crudo en sus refinerías y las ventas de combustibles se redujeron frente al año anterior por las interrupciones de suministro derivadas del conflicto en la región. EFE