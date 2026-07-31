Catar traslada a Hamás su deseo de que acuerdo de desarme ponga fin al sufrimiento en Gaza

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El Cairo, 31 jul (EFE).- El primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahman, trasladó este viernes en una conversación telefónica al líder del grupo islamista palestino Hamás, Jalil al Haya, su deseo de que el acuerdo sobre su desarme ponga fin al sufrimiento en Gaza.

Bin Abdulrahman celebró la decisión de Hamás "de aceptar la hoja de ruta para completar la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza", informó el ministerio catarí de Exteriores en un comunicado.

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Expresó "su esperanza de que esto contribuya a poner fin al sufrimiento del pueblo palestino en la Franja y a lograr sus aspiraciones de seguridad y estabilidad", indicó la nota.

En este sentido, el ministro catarí subrayó "la necesidad de que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades y presione a Israel para que cumpla con sus obligaciones en virtud del acuerdo y cese sus continuas violaciones de los derechos del pueblo palestino, garantizando así la culminación de la hoja de ruta y el logro de la paz y la estabilidad en la Franja de Gaza".

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Catar es uno de los principales mediadores en el conflicto entre Israel y Palestina, especialmente en la guerra de Gaza, en coordinación con países como Egipto y Estados Unidos, así como Turquía.

Por su parte, el ministerio de Exteriores saudí expresó este viernes en un comunicado su satisfacción por el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el "histórico acuerdo relativo a la desmilitarización de la Franja de Gaza".

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Arabia Saudí expresó su agradecimiento a Egipto, Catar, Turquía, Estados Unidos y al Consejo de Paz y a todos los socios cuyos continuos esfuerzos contribuyeron a este logro.

Asimismo, Riad subrayó "la importancia de la retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y la garantía del flujo continuo e ininterrumpido de ayuda humanitaria y apoyo a la reconstrucción para el pueblo palestino".

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Trump anunció esta madrugada que la Junta de Paz que creó para resolver conflictos, comenzando por el de Gaza, alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en el enclave palestino, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en la Franja. EFE