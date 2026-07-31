Carlos Sobera comparte escenario con la hija de su mujer, Arianna Aragón, en uno de sus proyectos más especiales

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Aunque siempre ha mantenido un perfil discreto respecto a su vida privada, Carlos Sobera vuelve a demostrar que la familia ocupa un lugar muy importante en su vida. El presentador y actor comparte escenario estos días con Arianna Aragón, la hija de su mujer, Patricia Santamarina, en un proyecto muy especial que les une tanto dentro como fuera del teatro. La joven actriz forma parte del reparto de La comedia de la olla, la nueva producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde ambos trabajarán juntos sobre las tablas del histórico Teatro Romano.

Sobera y Patricia Santamarina llevan más de dos décadas juntos y forman uno de los matrimonios más sólidos y discretos del panorama nacional. El presentador siempre ha hablado con cariño de la familia que han construido y de la excelente relación que mantiene con Arianna, a quien ha visto crecer desde pequeña y con quien ahora comparte una experiencia profesional especialmente significativa.

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El actor se pone en la piel de Euclión, protagonista de esta divertida adaptación del clásico Aulularia de Plauto, dirigida por Juan Luis Iborra. La obra apuesta por un lenguaje escénico actual, lleno de humor, ritmo y música, para acercar al público una de las comedias más influyentes del teatro latino.

Junto a Carlos Sobera y Arianna Aragón completan el reparto Ángel Pardo, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón, Silvia Vacas, David Tortosa y Antonio Prieto. La comedia de la olla se estrena este miércoles en el Teatro Romano de Mérida y permanecerá en cartel hasta el próximo domingo dentro de la programación de la 72.ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

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