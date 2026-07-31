Al menos diez heridos leves por un seísmo de 4,7 cerca de Nápoles

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Un terremoto de magnitud 4,7 en la escala de Ritcher se ha registrado en la tarde de este viernes cerca de Nápoles, en el sur de Italia, que ha dejado al menos una decena de heridos, provocado la interrupción del servicio ferroviario y cortes de electricidad en la zona.

El seísmo ha tenido lugar a las 19.46 horas cerca de los Campos Flégreos, con epicentro a cinco kilómetros de Pozzuoli y una profundidad de tres kilómetros, ha indicado el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología.

Hasta el momento, diez personas han resultado heridas, ninguna de gravedad, según ha confirmado en redes sociales el Departamento de Protección Civil italiano.

El organismo ha detallado que fruto del terremoto se han registrado "derrumbes de edificios deshabitados, cortes de suministro eléctrico, daños en el muelle de Pozzuoli y deslizamientos de tierra en el territorio, sobre los cuales se llevarán a cabo verificaciones en las próximas horas".

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