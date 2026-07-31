Maxi Gómez renueva con Nacional hasta diciembre de 2027

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Montevideo, 31 jul (EFE).- El atacante uruguayo Maximiliano Gómez renovó su contrato con Nacional hasta diciembre de 2027 y celebró el hecho de continuar en el equipo al que soñó defender desde niño.

"Se queda en casa. Maxi Gómez renovó su vínculo con el Decano hasta diciembre de 2027", informó el equipo Tricolor en sus redes sociales, donde compartió una imagen del goleador.

Nacido en la ciudad uruguaya de Paysandú en agosto de 1996, el futbolista comenzó su carrera profesional en 2015 y dos años después fue transferido al Celta de Vigo, donde jugó dos temporadas.

En el año 2019, Gómez fichó por el Valencia, donde marcó 22 goles en 109 encuentros disputados a lo largo de cuatro temporadas. Más tarde defendió al Trabzonspor turco y su último club en Europa fue el Cádiz, donde jugó 33 encuentros.

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El delantero disputó 32 partidos con la selección de Uruguay, en los que marcó tres tantos. Asimismo, defendió a la Celeste en dos ediciones de la Copa América (2019 y 2021) y en dos mundiales (2018 y 2022).

El 10 de julio del año pasado, Gómez fichó por Nacional tras dejar Defensor Sporting y desde ese momento disputó 48 partidos en lo que obtuvo 24 triunfos, 12 empates y 12 derrotas.

Marcó 26 goles con un promedio de 0,54 por encuentro disputado y conquistó la edición 2026 de la Liga Uruguaya tras vencer a Peñarol en las finales. EFE