(1-1). Cartaginés de Costa Rica sale de Guatemala con un punto de su visita al Municipal

Guardar

Ciudad de Guatemala, 30 jul (EFE).- El Cartaginés de Costa Rica obtuvo este jueves un empate (1-1) en su visita frente al Municipal de Guatemala, en el debut de ambos clubes en la Copa Centroamericana 2026 de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).

El encuentro disputado esta noche en el estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala, sede del Municipal, significó el estreno de los dos equipos en el certamen internacional, ubicados en el grupo D junto al Motagua (Honduras), FAS (El Salvador) y el Real Verdes FC (Belice).

PUBLICIDAD

Los costarricenses jugaron con atrevimiento y se pusieron arriba inicialmente en el marcador con un cabezazo del defensor Randall Cordero al minuto 22, al aprovechar un tiro de esquina, con asistencia del mexicano Luis Olivas.

Antes, al minuto 18, el Cartaginés ya había dado avisos de peligro después de que el cubano Yunior Pérez del Municipal salvara en la línea de meta un disparo del delantero José González.

El club costarricense, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, pudo sentenciar con el 2-0 al minuto 33 mediante González, pero el portero del Municipal, Braulio Linares, evitó el gol.

Sin embargo, antes del medio tiempo, el Municipal respondió al aprovechar un grave error del guardameta visitante, Kevin Briceño, quien no pudo contener el balón en un tiro de esquina y le dejó la pelota en bandeja al costarricense José Mena, capitán del club guatemalteco, para sentenciar el 1-1 definitivo.

PUBLICIDAD

En el segundo tiempo hubo pocas oportunidades de gol para ambos equipos y la más clara quedó en los pies del centrocampista del Municipal Pedro Altán, quien no supo rematar con fuerza y precisión frente a la portería de Briceño.

Los costarricenses estuvieron cerca de llevarse la victoria en tiempo añadido, pero Braulio Linares tapó con una atajada un disparo de José González, protagonista de la noche pese a no poder acertar en tres intentos de gol.

El resultado supo a poco para el Cartaginés, más cerca de la victoria pese al casi lleno total en el estadio El Trébol, donde más de 5.000 aficionados del Municipal se hicieron presentes para apoyar a su equipo.

El próximo partido del equipo de Amarini Villatoro será ante el 12 de agosto ante el Motagua en Honduras, mientras que el Municipal visitará al Real Verdes de Belice el 6 de agosto. EFE

(foto)