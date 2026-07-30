Ucrania señala que el impacto de un misil en Polonia evidencia la necesidad de reforzar su defensa antiaérea

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Ucrania ha señalado este jueves que el incidente vivido en Polonia, donde un misil ruso ha violado su espacio aéreo y caído en territorio polaco en medio de la oleada de ataques lanzados contra Ucrania, evidencia la necesidad de reforzar la defensa antiaérea de Kiev.

En un mensaje en redes sociales, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha denunciado el episodio, recalcando que "un misil de crucero ruso Kh-101 cruzó hacia Polonia como parte del ataque masivo de Rusia contra Ucrania, violando el espacio aéreo de la OTAN".

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"Esta es otra demostración clara de que reforzar ahora la defensa antiaérea de Ucrania es urgente y constituye una garantía para la protección de toda la comunidad euroatlántica", ha incidido.

Sibiga ha recalcado que el incidente en Polonia se produce en una noche en la que Rusia ha lanzado 74 misiles y cientos de drones contra Ucrania. "El criminal de guerra Putin continúa librando una guerra contra mujeres y niños", ha indicado, denunciado el papel del presidente ruso.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a lamentar este jueves la falta de proyectiles suficientes en las defensas aéreas para repeler los ataques rusos tras la muerte de ocho personas durante la ofensiva rusa en varios puntos del país en la que Rusia ha lanzado 280 drones y más de 70 los misiles contra Ucrania, según el balance de Kiev.