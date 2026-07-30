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Tusk califica de "incidente grave" la caída en Polonia de un probable misil ruso

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Cracovia (Polonia), 30 jul (EFE).- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó este jueves de "incidente grave" la caída y explosión en territorio polaco de un misil del que dijo que "probablamente" era un sistema de los que Rusia emplea en su guerra contra Ucrania.

"Se ha producido una violación del espacio aéreo polaco. Se trata de un incidente grave. Muy probablemente era un misil balístico ruso CH-101", dijo Tusk en una rueda de prensa en Lublin (este).

Junto a él, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, añadió que "todos los servicios de defensa estuvieron en alerta durante la noche" y se desplegó una operación de vigilancia que incluyó cazas de combate polacos y aliados, así como aviones cisterna que despegaron de Alemania. EFE

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