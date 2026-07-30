Polonia denuncia que un proyectil ruso violó su espacio aéreo durante un ataque "masivo" contra Ucrania

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El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha denunciado este jueves que un proyectil ruso, probablemente un misil, violó el espacio aéreo de Polonia, en el marco de un ataque "masivo" de Moscú contra el oeste de Ucrania, y ha caído en territorio polaco.

"Durante el ataque masivo con misiles ruso contra el oeste de Ucrania, se produjo una violación del espacio aéreo polaco", ha asegurado en un mensaje en redes sociales, paso previo a la convocatoria de urgencia de una reunión de seguridad con altos cargos del Ministerio de Defensa.

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Tusk ha indicado que las fuerzas polacas estaban preparadas para derribar el "misil" si hubiera continuado su trayectoria, recalcando que a falta de confirmación inicial se cree que se trataba de un misil de crucero ruso Kh-101.

El incidente ha tenido lugar en el condado de Bilgoraj, próximo a la frontera con Ucrania, donde, tras escuchar un fuerte estruendo, la Policía local encontró "un cráter y restos de un objeto no identificado", ha informado el Ministerio del Interior, mientras que el titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha enmarcado el episodio en la "guerra a gran escala" que libra Rusia en Ucrania.

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"Son solo metros lo que nos separa de esa guerra. Esta noche una vez más nos recuerda a todos que la situación es muy grave y representa una amenaza", ha recalcado el responsable de Defensa polaco.

En todo caso, Tusk ha subrayado en que la situación está controlada y que el Ejército, la Policía, el Cuerpo de Bomberos Estatales y los servicios especiales "trabajan en plena coordinación". "Mantenemos un contacto permanente con el Presidente de la República de Polonia y el mando de la OTAN", ha indicado, subrayando que se encuentra en contacto con los líderes de los países europeos y "todos" declararon "su plena solidaridad y disposición a brindar toda la ayuda posible" a Varsovia.

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Por su lado, el portavoz gubernamental, Adam Szlapka, ha informado que el primer ministro polaco se dirige precisamente "al lugar donde cayó el proyectil que violó el espacio aéreo polaco", después de que mantuviera una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la ciudad de Lublin, cerca de la zona golpeada por un proyectil ruso.