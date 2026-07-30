Nvidia cede el trono a Apple, IA rediseña proteínas y otros clics tecnológicos de América

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Gustavo A. Delvasto D.

Bogotá, 30 jul (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Apple volvió a destronar a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo después de que el gigante de chips cayera un 4,99 % en Wall Street, y tras conocerse que negocia una inversión de 250.000 millones de dólares con OpenAI para un proyecto de centros de datos.

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Apple subió un 1,17 % y alcanzó los 4,93 billones de dólares de capitalización bursátil, mientras que Nvidia bajó un 4,99 %, hasta los 4,78 billones de dólares. Según The Wall Street Journal, Nvidia negocia la inversión en un proyecto masivo de centros de datos de OpenAI, matriz de ChatGPT, que se podría ubicar en el sur de Ohio y superar los 500.000 millones de dólares.

Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, en EE.UU., desarrollan una IA capaz de rediseñar proteínas sin sacrificar su función y conservando su estructura, un tema que se investiga desde 2024 pero es publicado ahora en detalle en la revista Nature.

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Según los autores, esto abre nuevas posibilidades para la ingeniería de proteínas que se utilizarían en la investigación biológica y, en última instancia, para desarrollar en un futuro medicamentos dirigidos. Las proteínas, que son cadenas de cientos de aminoácidos que realizan una gran parte de las actividades que permiten la supervivencia de las células, son necesarias para la función y regulación de tejidos y órganos.

Open Secure AI Alliance es una iniciativa liderada por las tecnológicas Nvidia, Microsoft y Palantir para reforzar la seguridad de la IA abierta, en plena pugna entre EE.UU. y China por el liderazgo en el campo. La alianza busca "desarrollar y compartir herramientas abiertas para identificar y corregir vulnerabilidades" en la IA, así como "mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas", informó Nvidia en un comunicado.

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La tecnológica, que lidera la idea, agregó que "la seguridad de la IA" también depende de "sistemas que permitan a investigadores y desarrolladores inspeccionar, adaptar y ejecutar" herramientas avanzadas en sus propias infraestructuras.

La Justicia electoral de Brasil formalizó esta semana acuerdos de cooperación con varias plataformas digitales, - Facebook, Instagram, Treads, Whatsapp, Google y Kwai -, para reforzar el combate a la desinformación, de cara a las elecciones de octubre de 2026.

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Las iniciativas incluyen mecanismos para difundir información oficial sobre el proceso electoral, como un canal de comunicación directa entre la corte y los electores a través de WhatsApp, y agilizar la detección de contenidos "potencialmente ilícitos" relacionados con los comicios, según reveló el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Google anunció la 'video-selfi' como un nuevo método para iniciar sesión, diseñado para ofrecer más opciones de acceso en caso de que el usuario se quede bloqueado en sus cuentas. "Comparamos tu video con el selfi guardado y te pedimos que realices movimientos sencillos para demostrar que se trata de un video en tiempo real", informó la tecnológica.

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Cuando se utiliza un selfi para iniciar sesión, Google emplea "múltiples capas de seguridad para ayudar a prevenir intentos de suplantación de identidad mediante fotos o videos falsos como los 'deepfakes', según anotó la compañía.

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció el lanzamiento de Health, una nueva función que permite a los usuarios en EE.UU. conectar su información de salud para que la plataforma los ayude a comprender y gestionar su historial médico. Así la IA puede comparar nuevos resultados con pruebas anteriores, resumir los cambios acontecidos desde la más reciente cita médica o explorar cómo el sueño y la actividad se relacionan con la rutina diaria del paciente.

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Sin embargo, también se conoció que un usuario de ChatGPT presentó una demanda por negligencia contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, argumentando que el chatbot lo disuadió de buscar tratamiento médico al consultar por los síntomas de una enfermedad que le pudo costar la vida.

La Comisión Europea impuso dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda e impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.

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El Ejecutivo comunitario considera que estas prácticas infringen la ley de mercados digitales (DMA), que regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas en la UE, y además pide ponerles fin en 60 días o habrá multas periódicas adicionales. EFE

(foto)