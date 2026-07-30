Multado con 465 dólares por lamer y devolver una pajita a máquina expendedora en Singapur

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Bangkok, 30 jul (EFE).- Un ciudadano francés de 19 años deberá pagar 465 dólares en Singapur tras declararse culpable del delito de alteración del orden público por haber lamido una pajita antes de devolverla a la máquina expendedora de la que procedía en un centro comercial de la isla, que tiene estrictas leyes de seguridad.

El diario singapurense 'The Straits Times' indicó este jueves que tanto la Fiscalía como la defensa pidieron al tribunal resolver este caso con una multa y sin enviar a prisión al joven, que estudia Negocios en una escuela francesa con campus en la ciudad-Estado.

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Por ello, la Justicia impuso la multa de 600 dólares singapurenses (unos 465 dólares estadounidenses/405 euros), lo que supone una condena leve en un país que castiga los actos de alteración del orden público con hasta tres meses de cárcel y 1.550 dólares.

El joven, acusado a mediados de abril, fue arrestado semanas después de difundir un vídeo en redes sociales lamiendo una pajita de una máquina de venta automática de zumos y devolviéndola al dispensador en un centro comercial de la isla. Numerosos internautas criticaron la acción, compartida por el propio estudiante.

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En un primer momento, fue acusado también de un cargo de daños, penalizado con hasta dos años de cárcel, pero no fue condenado por este delito.

Según 'The Straits Times', la empresa de máquinas expendedoras de zumos de naranja naturales afectada, iJooz, tuvo que reemplazar 500 pajitas del dispensador debido al incidente.

Singapur, gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo y suele defender sus normas draconianas, incluida la ejecución por narcotráfico, como una forma de disuadir el delito, aunque sin apoyarse en datos. EFE

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