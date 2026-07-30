Los Premios Forqué publican las bases de su 32ª edición y recibirán candidaturas hasta el 5 de octubre

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Los Premios José María Forqué han abierto la convocatoria de su 32ª edición y recibirán candidaturas hasta el próximo 5 de octubre, dando así el pistoletazo de salida a una nueva temporada de premios del audiovisual español.

Según ha informado la organización, las producciones presentadas podrán optar a los galardones a Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Largometraje Documental, Mejor Largometraje de Animación, Mejor Cortometraje Cinematográfico, Mejor Serie de Ficción y Mejor Película Latinoamericana del Año. Asimismo, se concederán los premios a las mejores interpretaciones masculina y femenina, tanto en cine como en series, además del Premio al Cine y Educación en Valores y el reconocimiento del público.

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Las bases establecen que las producciones deberán ser de nacionalidad española, salvo en la categoría de Mejor Película Latinoamericana del Año, reservada a obras de alguno de los 20 países latinoamericanos recogidos en la convocatoria o coproducciones en las que España u otros países no latinoamericanos tengan una participación minoritaria.

En el caso de los largometrajes, las obras deberán tener una duración mínima de 60 minutos, mientras que los cortometrajes no podrán superar los 30 minutos. En la categoría de Mejor Serie de Ficción podrán concurrir miniseries o teleseries españolas de entre tres y 26 episodios por temporada que hayan estrenado al menos su primer episodio durante 2026 en televisión, plataformas o servicios de vídeo bajo demanda.

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El sistema de votación volverá a desarrollarse en dos fases, con voto secreto y ante notario. En la primera, cuyo plazo concluirá antes del 3 de noviembre, el jurado seleccionará los cuatro finalistas de cada categoría atendiendo a criterios técnicos, artísticos y de producción.

En el caso del Premio al Cine y Educación en Valores, participarán en la votación los socios de EGEDA, miembros de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y centros educativos, que valorarán aquellas obras que fomenten la reflexión y transmitan valores sociales y humanos como la solidaridad, el compañerismo o la integridad.

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La segunda y definitiva ronda de votaciones finalizará antes del 30 de noviembre y determinará los ganadores de cada categoría, aunque sus nombres no se conocerán hasta la celebración de la gala.

Las categorías interpretativas distinguirán a los actores y actrices con papeles protagonistas en producciones españolas de cine y series de ficción. En estos apartados, el jurado estará integrado por periodistas y miembros del Consejo de Administración de EGEDA.

Por su parte, en las categorías de Mejor Largometraje Documental y Mejor Largometraje de Animación se valorarán distintos aspectos técnicos y creativos, incluidas las diferentes técnicas de animación, como la realizada fotograma a fotograma. Además, el premio al Mejor Largometraje de Ficción estará dotado con 30.000 euros.

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