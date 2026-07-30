La compraventa de viviendas cayó un 11,8% en mayo, pero el precio subió un 8,8%, según los notarios

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La compraventa de viviendas descendió un 11,8% interanual en mayo, hasta las 55.761 operaciones, mientras que el precio medio del metro cuadrado se situó en 2.049 euros, un 8,8% más que en el mismo mes del año anterior, según la estadística publicada este jueves por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Al mismo tiempo, la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda retrocedió un 4%, hasta las 30.577 operaciones.

Por tipo de inmueble, las compraventas de pisos disminuyeron un 14,1% interanual, hasta las 41.211 unidades, mientras que las operaciones sobre viviendas unifamiliares retrocedieron un 4,7%, hasta las 14.550. En cuanto a los precios, el metro cuadrado de los pisos se encareció un 14%, hasta los 2.455 euros, mientras que el de las viviendas unifamiliares aumentó un 2,7%, hasta situarse en 1.445 euros.

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CAEN LAS COMPRAVENTAS EN 14 COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, las compraventas descendieron en catorce territorios y únicamente crecieron en Navarra (+8,2%), Castilla-La Mancha (+4,5%) y Extremadura (+0,2%). La Comunidad Valenciana encabezó los descensos con una caída del 35,8%, seguida de Baleares (-20,6%) y Cantabria (-19,7%).

También registraron retrocesos Asturias (-17,4%), País Vasco (-13,6%), La Rioja (-11,7%), Castilla y León (-11,1%), Galicia (-11,1%), Comunidad de Madrid (-10,6%), Canarias (-9,5%), Aragón (-7%), Murcia (-5,9%), Andalucía (-5,3%) y Cataluña (-4,1%).

El precio medio de la vivienda aumentó un 8,8% interanual en España. El metro cuadrado se encareció en 16 de las 17 comunidades autónomas y únicamente descendió en Galicia, donde cayó un 6,8%.

Los mayores incrementos se registraron en Baleares (+16,3%), Castilla-La Mancha (+15,4%), Andalucía (+14,4%), Canarias (+13,7%), Navarra (+13,5%), Cantabria (+12,3%), Comunidad Valenciana (+11,9%) y Murcia (+10,7%). También aumentó en Madrid (+9,2%), Asturias (+8,5%), Cataluña (+8,2%), Extremadura (+6,9%), La Rioja (+6,2%), Aragón (+5,8%), Castilla y León (+4,9%) y País Vasco (+3,7%).

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El informe también refleja un descenso del 2,2% interanual en la superficie media de las viviendas vendidas. Doce comunidades autónomas registraron reducciones en el tamaño medio de los inmuebles y cinco presentaron incrementos.

Las mayores caídas de la superficie de los inmuebles correspondieron a Navarra (-11,7%), Castilla-La Mancha (-6,3%), Murcia (-5,2%), Canarias (-4,9%), Baleares (-4,8%) y Comunidad Valenciana (-4,7%), mientras que Galicia (+5,2%), Extremadura (+4%), Castilla y León (+3,2%), Aragón (+1,8%) y Asturias (+1,6%) registraron aumentos.

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BAJAN LAS HIPOTECAS PARA COMPRAR VIVIENDA

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda disminuyeron un 4% interanual, hasta las 30.577 operaciones. No obstante, la cuantía media de estos préstamos aumentó un 3,9%, hasta alcanzar los 181.976 euros.

Asimismo, el 54,8% de las compraventas de viviendas realizadas durante mayo se financiaron mediante un préstamo hipotecario. En estas operaciones, la cuantía del préstamo representó, de media, el 72,5% del precio de la vivienda.

Por comunidades autónomas, el número de préstamos descendió en diez territorios. Los mayores retrocesos correspondieron a Comunidad Valenciana (-26,1%), Asturias (-15,4%), Castilla y León (-12,3%), Aragón (-9,8%), Baleares (-9,7%), Cantabria (-8,3%), Comunidad de Madrid (-4,6%), La Rioja (-3,5%), Galicia (-2,1%) y Navarra (-0,4%). En cambio, aumentaron en Castilla-La Mancha (+14,2%), Cataluña (+3,4%), Andalucía (+1,5%), Canarias (+1,1%), Extremadura (+1%) y Murcia (+1%), mientras que permanecieron estables en País Vasco.

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En cuanto a la cuantía media de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, ésta aumentó en catorce comunidades autónomas y descendió en las tres restantes. Los mayores incrementos se registraron en Aragón (+15,6%) y Castilla-La Mancha (+14,8%), mientras que las principales caídas correspondieron a La Rioja (-10,7%) y Navarra (-7,9%).