Kuwait denuncia un muerto en un "ataque criminal iraní" en el norte del país

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Las autoridades de Kuwait han denunciado este jueves un "ataque criminal iraní" en el norte del país contra un edificio que pertenece a una empresa china, que ha dejado al menos un muerto.

El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, el coronel Abdulaziz al Otaibi, ha informado en un comunicado difundido en redes sociales que el "ataque criminal iraní" apuntó a un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país. "Resultó en la muerte de uno de los trabajadores y daños materiales graves al edificio", ha confirmado.

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"Las autoridades competentes iniciaron, inmediatamente después del incidente, la adopción de las medidas necesarias y el manejo de la situación, en coordinación con las entidades interesadas", ha agregado el portavoz militar.

Kuwait, convertido en uno de los principales blancos de Irán en represalia por los ataques estadounidenses en medio de las tensiones por la gestión del paso de Ormuz, ha recalcado que tomará "todas las medidas necesarias para proteger la soberanía de la patria, salvaguardar su seguridad y estabilidad, en coordinación con las autoridades competentes, de manera que preserve la seguridad de los ciudadanos y residentes".

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Estados Unidos ha vuelto a atacar Irán esta noche, unas acciones que enmarca en la respuesta a los "intentos de ataque" de Teherán en la víspera contra fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo. Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en la isla de Qeshm, en pleno estrecho de Ormuz, en la última oleada de bombardeos estadounidenses.