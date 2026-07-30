Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Kuwait denuncia un muerto en un "ataque criminal iraní" en el norte del país

Imagen RBYGMMSHIBEORNIFHYWRIV2FUE
Guardar

Las autoridades de Kuwait han denunciado este jueves un "ataque criminal iraní" en el norte del país contra un edificio que pertenece a una empresa china, que ha dejado al menos un muerto.

El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, el coronel Abdulaziz al Otaibi, ha informado en un comunicado difundido en redes sociales que el "ataque criminal iraní" apuntó a un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país. "Resultó en la muerte de uno de los trabajadores y daños materiales graves al edificio", ha confirmado.

PUBLICIDAD

"Las autoridades competentes iniciaron, inmediatamente después del incidente, la adopción de las medidas necesarias y el manejo de la situación, en coordinación con las entidades interesadas", ha agregado el portavoz militar.

Kuwait, convertido en uno de los principales blancos de Irán en represalia por los ataques estadounidenses en medio de las tensiones por la gestión del paso de Ormuz, ha recalcado que tomará "todas las medidas necesarias para proteger la soberanía de la patria, salvaguardar su seguridad y estabilidad, en coordinación con las autoridades competentes, de manera que preserve la seguridad de los ciudadanos y residentes".

PUBLICIDAD

Estados Unidos ha vuelto a atacar Irán esta noche, unas acciones que enmarca en la respuesta a los "intentos de ataque" de Teherán en la víspera contra fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo. Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en la isla de Qeshm, en pleno estrecho de Ormuz, en la última oleada de bombardeos estadounidenses.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Polonia denuncia que un proyectil ruso violó su espacio aéreo durante un ataque "masivo" contra Ucrania

Polonia denuncia que un proyectil ruso violó su espacio aéreo durante un ataque "masivo" contra Ucrania

La economía saudí se contrae un 4,8 % interanual por la caída de la actividad petrolera

Infobae

Okuda San Miguel realiza el cartel del South International Series Festival que se celebra a final de octubre

Okuda San Miguel realiza el cartel del South International Series Festival que se celebra a final de octubre

Qualcomm aumentará el precio de sus chips a partir del 1 de septiembre, afectando principalmente a los 'smartphones'

Qualcomm aumentará el precio de sus chips a partir del 1 de septiembre, afectando principalmente a los 'smartphones'

El tráfico aéreo mundial desciende un 1,7% en junio por Oriente y las caídas en China, EEUU y Japón

El tráfico aéreo mundial desciende un 1,7% en junio por Oriente y las caídas en China, EEUU y Japón