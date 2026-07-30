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TAG Heuer, Team Ikuzawa y Bamford lanzan el reloj Carrera Chronograph inspirado en el automovilismo

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Las firmas TAG Heuer, Team Ikuzawa y Bamford Watch Department han presentado una nueva edición limitada del reloj 'TAG Heuer Carrera Chronograph x Team Ikuzawa', limitada a 150 unidades numeradas, según ha informado la compañía relojera.

Esta colaboración reúne la tradición de carreras de la relojera suiza con la visión creativa de la diseñadora japonesa afincada en Londres Mai Ikuzawa y el diseño del empresario y creativo británico George Bamford. El diseño del cronógrafo se ha basado en el cronómetro 'Heuer Roadmaster', un instrumento histórico de cronometraje del automovilismo deportivo.

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Para esta ocasión, las características gráficas y las proporciones del modelo original se han reinterpretado bajo la estética contemporánea del equipo japonés. La pieza reinterpreta la caja de acero pulido y cepillado de 39 milímetros del modelo 'TAG Heuer Carrera Glassbox', que incorpora un cristal sin bisel para facilitar la lectura del dial.

La esfera blanca cuenta con textura 'Clou de Paris', índices impresos en lugar de aplicados, detalles en color rojo en las agujas y en el disco de fecha, así como la firma de Team Ikuzawa ubicada a las seis en punto.

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El reloj integra el calibre de manufactura TH20-10, una configuración que omite el segundero continuo para rendir homenaje a los cronógrafos de las décadas de 1960 y 1970.

Asimismo, la caja incluye grabados conmemorativos en el reverso, un brazalete de acero de siete filas y dos correas adicionales: una de piel blanca perforada y otra textil en tonos rojo y blanco. Por último, el conjunto se comercializará en un estuche exclusivo inspirado en las cajas de herramientas de los talleres de carreras.

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