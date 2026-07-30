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Investigado por circular con su turismo a 212 kilómetros por hora por la AP-4 en Puerto Real

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Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz han procedido a la investigación del conductor de un turismo que fue captado durante un control de velocidad circulando a 212 kilómetros por hora en un tramo de vía limitado a 120 en la AP-4, en el término municipal de Puerto Real.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los hechos ocurrieron el día 16 de julio a las 4,15 horas, durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera AP-4, siendo término municipal y partido judicial de Puerto Real (Cádiz), cuando el conductor de un turismo fue captado circulando a 212 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120, velocidad genérica de la vía.

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El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz investiga al conductor del vehículo, tras ser localizado, por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en los artículos 379 del Código Penal.

Este delito está castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, o con la multa de seis a 12 meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

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