Google Play amplía las herramientas de verificación de edad con la API 'Age Signals', que llegará a finales de año

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Google ha anunciado una nueva herramienta de verificación de edad para los desarrolladores de aplicaciones Android con la API 'Age Signals', que se lanzará a nivel global a finales de año y permitirá que los usuarios compartan su edad utilizando rangos, manteniendo privada su fecha de nacimiento.

La tecnológica continúa aplicando medidas para asegurar experiencias adecuadas a la edad de los usuarios según el contenido de las aplicaciones compartidas en Google Play, concretamente en relación a cómo solicitará a los desarrolladores que gestionen los requisitos de verificación de edad de Google Play.

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En este marco, Google ha presentado la nueva API 'Age Signals', que permitirá a los padres compartir su edad o la de sus hijos con los desarrolladores de las aplicaciones de Google Play de forma segura, utilizando un rango de edad, en lugar de compartir un número específico o una fecha de nacimiento.

Este método garantiza más privacidad para los usuarios, ya que no tendrán que revelar datos concretos y sensibles sobre su edad o la edad de menores, sino que podrán referirse a rangos -por ejemplo, de 16 a 17 años- y compartirlo directamente con las aplicaciones.

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A su vez, los desarrolladores recibirán la información necesaria para adaptar la experiencia, seguridad y el contenido de sus aplicaciones, en base al rango de edad compartido por los usuarios.

Así lo ha compartido la compañía en un comunicado en su blog, donde ha detallado que la nueva API se lanzará inicialmente en Brasil y, a mediados de agosto, se extenderá a Australia y Canadá, para finalmente lanzarse a nivel global para todos los usuarios "a finales de este año".

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"Queremos que los desarrolladores puedan elegir las protecciones adecuadas para cada tipo de aplicación. Por ejemplo, una aplicación meteorológica no debería necesitar la misma configuración de seguridad que las aplicaciones de entretenimiento o multimedia", ha explicado Google al respecto.

Por tanto, ha especificado que, con esta API, en lugar de "imponer reglas rígidas", ofrecen a los desarrolladores "la flexibilidad de elegir cómo integrar las señales de seguridad". Al mismo tiempo, ofrece el control para "adaptar el contenido, las funciones y la configuración de su aplicación a su público objetivo".

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Para compartir el rango de edad, los usuarios pueden configurarlo desde la aplicación Google Family Link. De esta manera, todas las aplicaciones de Google Play que utilicen la API 'Age Signals' recibirán esta información y se adaptarán a las necesidades de edad del usuario automáticamente.

"Esto permite que los niños accedan directamente a contenido apropiado para su edad sin que los padres tengan que configurar manualmente los ajustes en estas aplicaciones", ha aclarado Google. Al tiempo que ha asegurado que los rangos de edad "nunca se comparten de forma predeterminada" y que se trata de una información que se puede actualizar o desactivar en cualquier momento.

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Cabe recordar que la API 'Age Signals' se basa en las funciones de seguridad y políticas que exige Google Play actualmente, como que las aplicaciones diseñadas para familias cumplan con "rigurosos estándares de seguridad" y que sean completamente aptas para niños.