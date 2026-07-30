Encuentran restos que pueden ser de la bebé robada a embarazada asesinada en Colombia

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Bogotá, 30 jul (EFE).- Las autoridades colombianas encontraron este jueves los restos que, al parecer, son de la bebé de María Camila Potosí, una joven de 21 años que fue asesinada hace 10 días en Cali cuando tenía ocho meses de embarazo y cuya hija no fue encontrada en su vientre tras el crimen.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, detalló que detuvieron a cinco personas que supuestamente estarían involucradas en el crimen, quienes dieron detalles sobre el paradero de la bebé desaparecida.

"Uno de los detenidos dio información de dónde estaba el cuerpo de la niña. Ya estamos haciendo el levantamiento de la niña de ocho meses", detalló Rincón, quien señaló que el Instituto Nacional de Medicina Legal hará las pruebas genéticas para determinar si el cuerpo hallado corresponde a la hija de Potosí.

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Como resultado de un trabajo de investigación de la Policía con ayuda de cámaras de seguridad y el apoyo de vecinos, los uniformados lograron detener a los sospechosos, quienes actualmente permanecen recluidos mientras avanza la pesquisa.

El general Rincón sostuvo que los cinco acusados integran una banda criminal que opera en la zona, por lo que serán investigados por los delitos de homicidio, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

Entre los capturados se encuentra alias Julieth, una mujer que fue vista con la víctima mientras conducía una motocicleta poco antes de desaparecer y es señalada de haber coordinado la ejecución del plan junto a alias Kevin y alias Nitson, este último presunto integrante de la banda criminal Los Santa, dedicada a cometer delitos en Cali.

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Según la información, Julieth se ganó la confianza de la víctima con múltiples visitas a su domicilio y traslados en su motocicleta.

De acuerdo con la hipótesis inicial, la mujer pretendía hacer pasar a la bebé raptada como suya frente a una expareja.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó este crimen y aseguró que "quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos".

"Hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan", indicó De la Espriella.

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Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, lamentó el crimen y felicitó a la Policía por lograr la captura de los acusados.

"Hoy es un día de profundo dolor para Cali. Lamentamos el trágico desenlace del caso de María Camila Potosí y su bebé. Acompañamos de corazón a su familia y seres queridos en este momento tan difícil", dijo Eder.

El caso conmocionó a Colombia la semana pasada cuando la madre de la joven, Alba Rubí Gómez, denunció el hecho y relató que cuando reclamó el cuerpo de su hija para darle sepultura fue informada de que la bebé no se encontraba en el vientre. EFE

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