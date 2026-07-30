El tráfico aéreo mundial desciende un 1,7% en junio por Oriente y las caídas en China, EEUU y Japón

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El tráfico aéreo mundial descendió un 1,7% a lo largo de junio con respecto al mismo mes del año anterior, lastrado por una demanda internacional débil pero mejorada para las aerolíneas de Oriente Próximo, junto con la caída de los mercados domésticos de China, Estados Unidos y Japón, según se desprende de los recientes datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Así, la demanda internacional a nivel global se anotó un descenso del 0,9%, aunque excluyendo Oriente creció un 1,1%, mientras que los mercados domésticos se contrajeron un 3%.

"Si bien el desempeño en Oriente mejoró, las renovadas tensiones no contribuirán a la recuperación de la región y el efecto dominó del aumento de los precios del combustible seguirá repercutiendo negativamente en los viajeros con tarifas aéreas más elevadas", ha apuntado el actual director general de la entidad, Willie Walsh.

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Para Walsh es clave estabilizar la situación en la región asiática y normalizar el suministro de petróleo para mejorar las perspectivas de las aerolíneas, las economías y las sociedades de todo el mundo.

Por regiones, África registró el mayor aumento de demanda, con un 4%, seguido de Latinoamérica y el Caribe (+1,5%) y Europa (+0,8%), frente al terreno negativo liderado por Oriente Próximo (-13,9%).

En el plano doméstico, Brasil fue el único mercado en crecimiento, del 0,9%, junto con algunos que se mantuvieron estables como Australia. Las mayores caídas se registraron en China (-5,2%) y Japón (-3,8%), probablemente debido al aumento del precio del combustible, según IATA. Estados Unidos e India también reportaron descensos con -1,2% y -0,5%, respectivamente.

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