El rapero argentino Milo J: "Quiero llegar más que nada a la gente que habla mi idioma"

Guardar

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 30 jul (EFE).- El cantante argentino Milo J, que se presenta esta semana en la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC) de Nueva York, está centrado en el público hispano y, de momento, no tiene como meta llegar al mercado estadounidense con su música, donde entrelaza el folclore latinoamericano con el rap.

PUBLICIDAD

"Todavía no recorrí ni siquiera Latinoamérica completa, así que por ahora el mercado de Estados Unidos no es algo que me interese. Quiero llegarle más que nada a la gente que habla mi idioma y que pueda entender mis letras", comenta en una entrevista con EFE desde el Hotel Intercontinental New York Times Square, vestido con una gorra de lana pese al clima cálido que predomina en la ciudad.

Con solo 19 años, Milo, cuyo nombre real es Camilo Joaquín Villarruel, se ha convertido en una de las voces más sonadas del panorama musical argentino, y ya ha sido nominado a un Latin Grammy, además de ganar trece premios Gardel, los galardones más importantes del sector musical en su país.

PUBLICIDAD

A esto se suma que el pasado abril participó en el Tiny Desk, el famoso ciclo de actuaciones de la radio pública estadounidense NPR, donde cantó las canciones de su último álbum, 'La vida era más corta' (2025), junto a la murga uruguaya Agarrate Catalina.

En su camino a la fama, reconoce que ha habido momentos "bastante oscuros": sin ir más lejos, mientras grababa las canciones de 'La vida era más corta', pasaba por una época "muy depresiva" en la que no se encontraba a sí mismo.

PUBLICIDAD

"Estaba en un momento de girar mucho y de irme demasiado de mi país, y eso me ponía melancólico. Reflexionaba sobre un montón de cosas, sobre dónde quiero estar, las cosas que extraño...", recuerda, dejando entrever al hablar los apliques de oro que luce en sus dientes.

Esta nostalgia se plasma en las letras de su último proyecto, donde a través del folclore argentino y otros sonidos tradicionales de Latinoamérica ahonda en temas complejos como el paso del tiempo, la memoria o la muerte.

En 'Niño', por ejemplo, vuelve a su infancia y se pregunta "cómo estarán en la ensenada, el viejo ceibal, los jazmineros y las orquídeas en flor", y en 'Luciérnagas', junto al cubano Silvio Rodríguez, recuerda a su abuela fallecida: "Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar. Porque siempre queremos volver donde uno antes fue feliz", canta.

PUBLICIDAD

El mensaje del álbum recuerda a la tónica de otros artistas que también han manifestado su nostalgia por el pasado y han honrado sus orígenes en sus canciones, como Bad Bunny con 'Debí tirar más fotos' o el español Quevedo con su último disco, 'El Baifo'.

"Creo que para conectar con uno mismo tienes que ir a la raíz de donde salió todo, toda una sociedad, todo un proceso que vos estás transitando. Y eso también lleva al artista a conectar con la raíz de su propia música", opina el argentino, oriundo de Morón.

PUBLICIDAD

Su barrio, San José, le inspira "en todo" su proceso musical: "Ahí me forjé yo y se forjó mi forma de ver las cosas. Creo que mi estilo está marcado por mi barrio, directa o indirectamente", asegura.

Este sábado, Milo J dará un concierto gratis en Central Park, en el escenario SummerStage, donde también se presentará su compatriota Trueno, con el que comparte varias colaboraciones, y la rapera dominicana J Noa. EFE

(foto) (vídeo)