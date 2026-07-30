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El flujo de personas entrando en Ceuta desde Marruecos continuaba sin control a media tarde

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Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada a media tarde de este jueves, según ha podido comprobar Europa Press. Desde primera hora del día miles de inmigrantes han accedido a la ciudad autónoma a nado y espacialmente a pie bordeando el espigón que separa la ciudad de Marruecos.

Los migrantes se dirigían directamente caminando al interior de Ceuta, después de que un cordón policial establecido a primera hora de la tarde en el lado español de la frontera fuera retirado ante la masiva afluencia de personas desde Marruecos.

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Entretanto, una parte de los comercios habían dedicido cerrar temporalmente esta tarde, según ha comprobado Europa Press, entre ellos el Centro Comercial Parques de Ceuta, los supermercados Día, Carrefour o las tiendas Kiabi o MGI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo prepara junto a Marruecos las "medidas necesarias" para "recuperar la normalidad" en Ceuta y está previsto que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplacé hasta la ciudad este viernes para gestionar la crisis.

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Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución de todos.

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