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El defensa inglés John Stones firma con el Inter de Milán tras terminar su contrato en el Manchester City

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El defensa inglés John Stones fichó este jueves como nuevo jugador del Inter de Milán, después de terminar el mes pasado su etapa de diez años vistiendo la camiseta del Manchester City.

El conjunto italiano anunció en su web oficial la contratación del defensa de 32 años, quien ganó seis veces la Premier, una Champions League, dos FA Cups, cinco Copas de la Liga, tres Community Shields, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes en sus 10 años en el City.

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Tras terminar contrato y quedar libre, Stones se decantó finalmente por el Inter, quien se hace con la experiencia y el poderío del defensa internacional con Inglaterra. Mientras, Stones llega a un Inter vigente campeón de la Serie A.

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