Trump busca agilizar las licencias espaciales y eximir a empresas de normas ambientales

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 jul (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que agilizará la concesión de licencias para el sector espacial comercial relacionadas con el lanzamiento y reingreso de naves espaciales, lo que beneficiará a empresas como SpaceX y Blue Origin, que ya no deberán cumplir ciertos requisitos ambientales para obtener sus licencias.

La norma propuesta de la Administración Federal de Aviación (FAA) permite a la agencia eximir del cumplimiento de 13 leyes federales, calificadas por el Gobierno Trump como "innecesarias", para otorgar ciertas licencias y permisos para vuelos espaciales comerciales y plataformas de despegue.

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Entre las regulaciones que no serán aplicadas está la Ley de Política Ambiental Nacional, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley de Aire Limpio y la Ley Nacional de Preservación Histórica.

La Administración de Trump aseguró que los requisitos necesarios para proteger la salud y la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de EE.UU. no se verán afectados con la nueva política.

La medida, que beneficiará enormemente a SpaceX, de Elon Musk, amigo del presidente Trump, y a Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, que también ha mostrado apoyo al republicano, se basa en una orden ejecutiva que pretende “fomentar” la competencia en la industria espacial comercial.

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La FAA destacó que en los últimos cinco años ha autorizado más operaciones espaciales comerciales que en las tres décadas anteriores, incluyendo un récord de 204 en el año fiscal 2025.

La previsión de la agencia para el sector espacial comercial proyecta hasta 4.288 operaciones durante la próxima década, pasando de 214 este año a 507 en 2036.

«Estados Unidos ganó la primera carrera espacial, y podemos volver a hacerlo, pero solo si eliminamos la burocracia gubernamental. Por eso, el presidente Trump ha encomendado al Departamento de Transporte…la tarea de desbloquear la última frontera y restablecer el dominio de Estados Unidos en el espacio», declaró el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy. EFE

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