Rey Felipe y presidente paraguayo hablan sobre desafíos globales y Cumbre Iberoamericana

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Asunción, 28 jul (EFE).- El rey de España, Felipe VI, se reunió este martes en Lima con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien analizó los "grandes desafíos globales", la cooperación entre ambos países y "temas sustantivos" de cara a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre próximo en Madrid, informaron fuentes oficiales.

"Durante un excelente encuentro bilateral con el rey Felipe VI de España evaluamos los grandes desafíos globales que enfrentan nuestros continentes", publicó Peña en X sobre el diálogo en la capital peruana, a la que ambos líderes acudieron para asistir a la juramentación de la derechista Keiko Fujimori como nueva presidenta de ese país.

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Peña destacó igualmente que hablaron "sobre la cooperación ambiental ante las emergencias climáticas actuales, la importancia de la transición energética con protagonismo de inversiones españolas en proyectos solares en Paraguay, y la lucha conjunta contra el crimen organizado".

Además, apuntó el jefe de Estado, definieron "temas sustantivos para seguir fortaleciendo" los lazos "de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana de noviembre".

También en la red social X, la Casa Real de España informó sobre la reunión bilateral que su majestad sostuvo con Peña, con ocasión de su asistencia a los actos de transmisión de mando en Perú.

En junio pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, y su homólogo de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, conversaron telefónicamente sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que entró en vigor de forma parcial el 1 pasado de mayo, y de la Cumbre Iberoamericana.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay indicó entonces en un comunicado que Albares agradeció que este país suramericano confirmara su participación "al más alto nivel" en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid del 3 al 5 de noviembre venidero.

La cita iberoamericana tendrá como lema "Iberoamérica: juntos construimos nuestra comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro", recordó la Cancillería asuncena.EFE

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