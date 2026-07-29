Tres bomberos muertos en Grecia, mientras estabilizan los incendios de Francia y España

Guardar

(Actualiza con un tercer bombero muerto)

Redacción Internacional, 29 jul (EFE).- Una semana después, España da por "técnicamente estabilizado" el mayor incendio de su historia y Francia, tras una noche tranquila, también considera estabilizado el del departamento de Gironda, pero los fuegos empeoran en Grecia donde tres bomberos murieron mientras participaban en las tareas de extinción de varios incendios.

PUBLICIDAD

En medio de la nueva ola de calor que acaba de llegar al sur de Europa, con temperaturas superiores a los 40 grados, los equipos avanzan en las labores de extinción de incendios y aunque han logrado estabilizar los megaincendios del centro de España y el próximo a Burdeos, nuevos fuegos han obligado a evacuar a más gente en España, Portugal y Grecia.

Mientras, el puesto de mando del Mecanismo de Protección Civil de la UE, advirtió este miércoles de que la respuesta a los incendios forestales, aunque necesaria, "no es la única solución" al problema y reclamó mayor inversión en prevención para evitar que el patrón de grandes fuegos se repita cada verano.

PUBLICIDAD

El centro europeo sigue con imágenes satelitales del sistema Copérnico la evolución de los incendios -unas 80.000 hectáreas quemadas en las zonas de Ávila, Madrid y Toledo, en España, y 42.000 cerca de Burdeos, en Francia, según sus datos-, con unos 40 mapas aportados para el primero y una veintena para el segundo.

La noticia trágica de la jornada europea se concentra en Grecia, donde tres bomberos perdieron la vida: dos mientras trataban de extinguir un incendio en la isla de Creta y otro en Gitión, al sur del país.

"Cayeron heroicamente en el cumplimiento de su deber para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, así como el medioambiente", recalcó el Cuerpo de Bomberos en un comunicado sobre los dos primeros bomberos, de 25 y 28 años.

PUBLICIDAD

El incendio se declaró hoy cerca de la localidad de Kria Vrisi, situada en el centro de la isla de Creta, y los fuertes vientos del norte hicieron que las llamas se propagaran rápidamente hacia el sur, por lo que las autoridades ordenaron la evacuación de seis localidades con unos 1.000 residentes permanentes.

El otro fue encontrado inconsciente fuera del perímetro del incendio (se sintió indispuesto durante las labores de extinción, se desplomó y falleció) y llevado al hospital de Esparta, donde se confirmó su fallecimiento.

Estos incendios se unen al de la también turística isla de Paros, en el archipiélago de las Cícladas, en el Egeo central, donde unas 1.000 hectáreas se han visto afectadas por el fuego.

El fuego se declaró cerca de un vertedero de residuos situado en el centro de la isla y, atizado por fuertes vientos del norte, se propagó rápidamente hacia el sur, en un momento en que Paros está en plena temporada turística.

PUBLICIDAD

Los incendios de Ávila y Madrid, que han arrasado más de 70.000 hectáreas en la última semana en el centro de España, se encuentran "técnicamente estabilizados", según aseguró este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El incendio de Burgohondo, en Ávila, el mayor de la historia reciente de España con más de 50.000 hectáreas calcinadas, no se había movido "ni un centímetro" durante la noche y a pesar de la subida de las temperaturas los equipos de extinción están estabilizando su perímetro de 180 kilómetros.

PUBLICIDAD

Por lo que los ojos ahora sigue en el incendio de Toledo (también en el centro del país), pero sobre todo en el de Castellón (este), que comenzó el pasado sábado en la Vall d'Uixó y sigue sin control, con "alguna zona de llama", según información facilitada desde el Puesto de Mando Avanzado de este otro fuego, cuyo perímetro es de 81 kilómetros, ha quemado 9.300 hectáreas y más de 1.200 profesionales trabajan para asegurarlo.

Además, se han declarado tres nuevos incendios: entre la localidad de Canyelles, en la provincia de Barcelona (noreste), que ha obligado a evacuar a 3.300 personas pero ha sido controlado rápidamente, otro en un pequeño municipio en León (norte) y otro que afecta a siete pueblos de menos de 70 habitantes en la provincia de Zamora (noroeste)

PUBLICIDAD

Por el momento los bomberos están controlando el fuego de Gironda, que desde hace un par de jornadas no avanza más allá de las 42.000 hectáreas quemadas, aunque ha quedado a apenas 20 kilómetros de Burdeos, la novena ciudad de Francia por población.

Las autoridades informaron de que varios rebrotes registrados durante la noche, especialmente en las localidades de Camp de Souge, Arès y Le Temple, fueron controlados con rapidez por los 2.750 bomberos que trabajan en extinguirlo.

La jornada de este miércoles ha resultado especialmente crítica por ser la que registrará las temperaturas máximas más elevadas en esta zona, según la agencia meteorológica Météo-France, al acercarse a los 40 grados.

Actualmente, 160.000 habitantes de 20 localidades siguen desplazados, con el miedo de saber si su casa se habrá convertido en cenizas por las llamas. Por el momento se han quemado 240 hogares.

El incendio declarado en Valpaços, en el distrito norteño portugués de Vila Real, continuaba activo este miércoles y presentaba tres frentes, mientras que el fuego de Guarda, próximo a la frontera con España, fue dado por dominado durante la madrugada.

PUBLICIDAD

La situación en Valpaços evolucionó favorablemente durante la noche, cuando el incendio pasó de cinco a cuatro frentes y posteriormente a tres, aunque las llamas siguen avanzando con intensidad por una zona extensa y de difícil acceso.

Una localidad llegó a quedar rodeada por las llamas y el incendio se aproximó a explotaciones ganaderas, aunque las autoridades no han informado de evacuaciones, viviendas destruidas ni heridos. EFE

(Foto) (Vídeo)